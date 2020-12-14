وزير الخارجية الإماراتي: نتطلع لاستقرار ليبيا قريبا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده تتطلع مع روسيا لاستقرار ليبيا قريبا، مشيرا إلى أن ليبيا تواجه تحديا كبيرا بعد انهيار النظام.

وقال بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو: “إن علاقة بلادي مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام”.

وأضاف “علاقتنا مع روسيا ستحقق خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة. لدينا علاقات إستراتيجية شاملة مع روسيا، وسنعمل معها لجعل منطقتنا مزدهرة وعصرية”.

وتابع “منطقتنا لا يجب أن تكون مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل ونعارض العودة للهيمنة وطرح أفكار استعمارية في المنطقة”.

ورحب الوزير الإماراتي بالمبادرة الروسية للتهدئة في المنطقة، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل مع أطراف عربية ودولية لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا.