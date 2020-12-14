بالأسماء.. 28 عضوا بلجنة الحوار يطالبون وليامز باستكمال التصويت على المقترحين الثاني والثالث بدون تعديل

طالب 28 عضوا بلجنة الحوار، البعثة الأممية بعدم الاستمرار في اتخاذ أي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين، بعد أن قطع الحوار السياسي شوطا كبيرا ووصل لمرحلة متقدمة، داعين لعدم إعاقة استكمال الخطوات الأخيرة لاختيار الآلية المناسبة، واستكمال التصويت على المقترحين( الثاني والثالث) بدون أي إضافات أو تعديل.

وحذر الأعضاء في خطاب موجه للممثل الخاص بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، من أن المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل الاستمرار في الحوار أمر غير ذي جدوى.

وقال الأعضاء، في خطابهم ” إنهم أطلعوا على المقترحات التي نشرها فريق البعثة الفني في غرفة التواصل والمتعلقة بخيارين للتصويت عليهما لاختيار أحدهما كآلية لاختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية ، معبرين عن استغرابهم تجاهل فريق البعثة لما توصل اليه أعضاء الحوار بتصويتهم على حزمة الآليات التي طرحتها البعثة للتصويت منذ أيام، برغبة الأغلبية من أعضاء الحوار في المضي قدما لجولة التصويت الثانية والتي انتهت في الأولى بتصويت 55% لصالح الألية الثانية.

وأكد الأعضاء، أن ما قدمه الفريق الفني للبعثة لا يخرج عن كونه صيغ مختلفة لمحتوى واحد مصمم على أشخاص بعينهم .

وأعرب الأعضاء، عن رفضهم لأي محاولة التفاف أو تراجع أو تجاهل لتصويت الأغلبية بمنتدى الحوار.

وعبر الأعضاء عن استغرابهم وضع شروط معرقلة بحجة التوافق في تجاهل للمخاطر الحقيقية جراء الاتجاه لهذا الأسلوب والذي بدأ يولد صراعات سياسية واجتماعية اعمق تغذيها تدخلات اجنبيه مباشرة وغير مباشرة .

التوقيعات

1- عبد المجيد مليقطة

2- عبدالرحمن العبار

3-خالد الاسطى

4-عبد السلام شوها

5-حمد البنداق

6-عائسة شلابي

7- أكرم الجنين

8- عبدالعزيز دغمان

9-ابراهيم صهد

10- فوزي لعقاب

11- موسى فرج

12- ربيعة بوراص

13- عبدالفتاح الحبلوص

14- عبدالمطلب ثابت

15- فتحي رحومة

16- محمد تكاله

17 – سليمان الأعمى

18- حسن الزرقا

19- محمد اللافي

20 ادريس يحيى البرعصي

21- تاج الدين الرازقي

22- علي ادبيبة

23- يوسف عبدالسلام

24- محمد الرعيض

25- علي كشير

26- عبدالرحمن السويحلى

27-الشيبانى عبدالله

28-عبدالقادر حويلي

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