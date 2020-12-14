تأخر دخول ناقلة وقود لميناء طرابلس لسوء حالة الطقس

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تسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم الإثنين، في تأخر دخول ناقلة وقود إلى ميناء طرابلس.

وقال مدير ميناء طرابلس البحري، مصباح الطاهر، إن الميناء استقبل الأحد ناقلة أنوار أفريقيا، وبدأت في تفريغ في حمولتها من البنزين التي تقدر بـ 35 مليون لتر.

وأضاف، الطاهر، أن هناك ناقلة أخرى قيد الدخول للميناء، إلا أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تأخر دخولها، مؤكدًا أن الميناء يعمل بشكل طبيعي.

من جانبها دعت شددت الشركة الليبية للموانئ، رؤوساء الشؤون البحرية بعدد من الموانئ الليبية بينها طرابلس، إلى أخذ الحيطة والحذّر هذه الفترة نتيجة التقلبات والاضطرابات الجوية.

وأكدت الشركة، في بيان، على جميع الأطقم البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الوحدات وتأمينها وعدم مغادرتها، لافتة إلى أنها ستُحمل كامل المسؤولية للطواقم في حال حدوث أي أضرار ناتجة عن إهمال أو تسيب.