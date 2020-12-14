بعد إعلان 28 عضوا انسحابهم من الحوار.. البعثة الأممية: لا نتدخل في أي قرارات للملتقى

أكدت بعثة الأمم المتحدة في رسالة موجه لأعضاء الحوار السياسي الليبي، بعد إعلان 28 عضوا انسحابهم، أن البعثة لا تتدخل في أي قرارات للملتقى منذ أن بدأ وحتى الآن

وقالت البعثة، إنه بالإشارة إلى استطلاع الرأي الذي سيبدأ بعد دقائق، تود البعثة التأكيد على أنها لا تطرح أي محتوى جديد عندما تطلب من أعضاء الحوار إبداء الرأي بين الثلثين و ٦١٪؜، وإنما هذا الاستطلاع مبني علي نتيجة الاستطلاع الأول الذي اسفر عن رفض الأغلبية لنسبة ٧٥٪؜، ومن ثم لزم استطلاع رأيكم مجددا لمعرفة أي النسبتين أنسب لكم لاستخدامها في جولة الإعادة بين الخيارين الثاني والثالث.

وجددت البعثة، التأكيد على أنها تقف على نفس المسافة من كافة الخيارات، وإنها لا تتدخل في أي قرارات للملتقى منذ أن بدء وحتى الآن، وذلك حرصا منها على مصلحة الشعب الليبي الذي يئن تحت وطأة الأوضاع اقتصادية وحياتية سيئة وينتظر من أعضاء الحوار أن يتوافقوا لما فيه الخير للوطن

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