«الجطلاوي»: لدينا اتجاه للاستفادة من «التجربة التركية» في الاقتصاد

قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الاستشاري، كامل محمد الجطلاوي، إن الصراع في ليبيا اقتصادي وإن البعثة الأممية تعطلت في استحداث مسار لإصلاح القطاع، وفق قوله.

وأضاف الجطلاوي في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية، أن سبب الصراع الأساسي في ليبيا هو “الملكية العامة وعدم وجود قطاع خاص حقيقي يقود التنمية”، مشيرا إلى وجود توجه للاستفادة من التجربة التركية التي تقوم على رأسمالية السوق، على حد قوله.

وقال الجطلاوي إن عدم توحيد سعر الصرف والتوسع في الإنفاق العام مع وجود دعم غير مقنن في ليبيا، أمور قد تقلق الخزانة العامة، مشددا على ضرورة فتح المجال للمشاريع التنموية التي يديرها القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد، وفق قوله.

وانطلقت الاثنين بجنيف المحادثات الاقتصادية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق على إصلاحات سياسية رئيسية.