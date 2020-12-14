بدر نحيب لـ”الساعة 24″: لم أتوجه لطرابلس.. وقريبا سأزورها بعد توحيد البلاد

نفى عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي بدر نحيب الأنباء المتداولة عن زيارته لمدينة طرابلس، واصفا إياها بالشائعات.

وقال نحيب في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″: اجتمعنا أمس الأحد، بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، والنائبين زياد دغيم وزايد هدية.

وأوضح أن الاجتماع خُصّص للنقاش حول قانون المرتبات الموحد الجديد، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وختم نحيب قائلا: قريبا سنزور طرابلس بعد توحيد البلاد وفق تسوية عادلة توافقية.

وتداولت وسائل إعلام أنباء متطابقة عن زيارة أعضاء مجلس النواب عيسي العريبي وبدر النحيب وإدريس المغربي طرابلس عقب عودتهم من مدينة ‎غدامس، أمس الاثنين، ‏لعقد لقاء مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.