ألطيف: قيادات “فبراير” لا تمانع من الاعتراف بالكيان الصهيوني في مقابل تسليمها السلطة في ليبيا

قال عمار الطيف، وزير السياحة الأسبق والقيادي بالنظام الجماهيري، إن قيادات “فبراير” لا تمانع من الاعتراف بالكيان الصهيوني، إذا كان ذلك ثمناً لتسليمها السلطة في ليبيا.

وتساءل ألطيف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “هل سيكون الاعتراف باسرائيل، ثمنا لمن ستختاره أمريكا لحكم ليبيا؟”، مؤكدا أن لديه يقين أن أياً من الزعامات التي تتصدر المشاهد الفبرايرية، أيا كان نهجها الفكري والسياسي، لا تمانع في الاعتراف بالكيان الصهيوني.

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