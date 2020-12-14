في ذكراه الخامسة.. هل تعيد البعثة سيناريو الصخيرات مرة ثانية؟

رجح مصدر من داخل لجنة الحوار السياسي الذي تقوده البعثة الاممية للدعم في ليبيا، أن تتجه البعثة إلى اختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة المنتظرة بنفس طريقة الاختيار التي اعتمدها رئيسها الاسبق برناردينو ليون في حوار الصخيرات.

وقال المصدر القريب من مركز الحوار الإنساني الذي تعتمد عليه البعثة في إدارة الحوار السياسي الليبي إن البعثة بعد فشلها في الجولات السابقة في الاستقرار على آلية محددة لاختيار رئاسة المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة المنتظرة، قد تتجه إلى نفس السيناريو الذي اعتمده الاسباني ليون عندما كان رئيسا للبعثة سنة 2015 وأعلن عن تشكيلة المجلس الرئاسي بشكل مفاجئ في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 الذي تحل هذه الايام ذكراه الخامسة.

وبين المصدر أن إدارة لجنة الحوار أصبحت تعاني جراء احتجاج عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي (75) على طريقة إدارة الحوار التي تشير إلى أنها تبحث عن نتيجة بعينها لاعتماد أسماء محددة مسبقا وليس الاعتماد على اختيارات لجنة الحوار.