عاجل// مصادرنا: إذا قاطع الأعضاء الـ 34 ملتقى الحوار السياسي لن تستطع البعثة الأممية استكمال الحوار وسيصل إلى طريق مسدود

أكدت مصادر من لجنة الحوار الليبي، اليوم الاثنين، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، أنه إذا قاطع الأعضاء الـ 34 ملتقى الحوار السياسي الليبي، لن تستطع البعثة الأممية استكمال الحوار وسيصل إلى طريق مسدود

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