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عاجل// مصادرنا: إذا قاطع الأعضاء الـ 34 ملتقى الحوار السياسي لن تستطع البعثة الأممية استكمال الحوار وسيصل إلى طريق مسدود

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر من لجنة الحوار الليبي، اليوم الاثنين، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، أنه إذا قاطع الأعضاء الـ 34 ملتقى الحوار السياسي الليبي، لن تستطع البعثة الأممية استكمال الحوار وسيصل إلى طريق مسدود

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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