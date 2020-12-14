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«معيتيق»: تناقشت مع وزيري «الخارجية والتعليم» المالطيين «جهودي الإصلاحية» للحل بليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق “، ظهر اليوم الاثنين وزير خارجية مالطا ” ايفاريست بارتولو”، ووزير  التعليم  “جوستين كاروانا”.

وبحسب بيان لـ”معيتيق”، فقد استعرض خلاله  التطورات السياسية في ليبيا والجهود التي تبذل لاحتواء الازمة الحالية من خلال الاصلاحات التي قام بها النائب (معيتيق) للخروج بحل يرضي كافة الاطراف، وفق قوله.

أضاف “معيتيق”: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور سفير مالطا لدى ليبيا التأكيد على تطوير علاقات  التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات” على حد تعبيره.

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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