معيتيق يستعرض لوزير خارجية مالطا التطورات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاثنين خلال لقائه وزير خارجية مالطا “ايفاريست بارتولو”، ووزير التعليم “جوستين كاروانا”، التطورات السياسية في ليبيا والجهود التي تبذل لاحتواء الازمة الحالية من خلال الإصلاحات التي قام بها للخروج بحل يرضي كافة الاطراف.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور سفير مالطا لدى ليبيا التأكيد على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات.