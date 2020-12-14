«القضايا الإقليمية والدولية» محور مباحثات «سيالة» مع وزيري «الخارجية والتعليم» المالطيين

استقبل وزرير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي ايفرست بارتولو والوفد المرافق له الذي يضم وزير التعليم جوستن كاروانا.

وبحسب بيان لـ”سيالة”، “ناقش الجانبان التنسيق المشترك بين البلدين في كافة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعليم والأمن”.

وفي وقت سابق اليوم، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق “، ظهر اليوم الاثنين وزير خارجية مالطا ” ايفاريست بارتولو”، ووزير التعليم “جوستين كاروانا”.

وبحسب بيان لـ”معيتيق”، فقد استعرض خلاله التطورات السياسية في ليبيا والجهود التي تبذل لاحتواء الازمة الحالية من خلال الاصلاحات التي قام بها النائب (معيتيق) للخروج بحل يرضي كافة الاطراف، وفق قوله.

أضاف “معيتيق”: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور سفير مالطا لدى ليبيا التأكيد على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات” على حد تعبيره.