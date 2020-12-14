الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في السوق الموازية

واصل الدولار تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين، ليسجل 5.61 دينارا عند الثالثة ونصف مساء، مقارنة بـ 5.67 دينار في الواحدة ظهر اليوم.

كما هبط سعر صرف اليورو إلى 6.78 من 6.90 دينار، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 7.50 دينار خلال فترة المقارنة ذاتها، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

– الدولار ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية

ولم يطرأ أي تغيير على العملتين التركية والتونسية، إذ سجلت الليرة 0.73 دينار، والدينار التونسي 2.12 دينار ليبي.

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