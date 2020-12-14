العودة للدراسة وتدابير الوقاية من كورونا

أخبار ليبيا24

اختتمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بالتعاون مع منظمة الطفولة “اليونيسف” ورشة عمل حول العودة الآمنة إلى المدارس وتدابير الوقاية من كوفيد19.

ووفقًا لليونيسف في ليبيا، فقد حضر الورشة 70 ممثلًا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وقسم تنمية الطفولة المبكرة.

وجرى خلال ورشة، العمل تقديم أفكار عملية لمساعدة جميع التلاميذ والتلميذات إلى العودة إلى بيئة آمنة وداعمة.

وقالت اليونيسيف، إنها تواصل بدعم مقدم من حكومة اليابان العمل على ضمان وضع خطط وسياسات وإجراءات إعادة فتح المدارس بشكل آمن.