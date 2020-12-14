وزير الخارجية الإماراتي: نتطلع لاستقرار ليبيا ونرفض الأفكار الاستعمارية في المنطقة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده تتطلع مع روسيا لاستقرار ليبيا قريبا.

وقال بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن ليبيا تواجه تحديا كبيرا بعد النظام الجماهيري، لافتا إلى أن المنطقة لا يجب أن تكون مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل، مؤكدا معارضة بلاده للعودة للهيمنة وطرح أفكار استعمارية في المنطقة.

وأكد بن زايد أن الإمارات تعمل مع أطراف عربية ودولية لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا.

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