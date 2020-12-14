السايح يبحث مع السفير الإسباني جاهزية المفوضية للانتخابات القادمة

استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير والوفد المرافق له، استعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها في الـ24 من ديسمبر من العام القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس، ووفق موقع المفوضية فإن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

السفير الإسباني أشاد بجهود المفوضية في توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

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