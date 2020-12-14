ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 December, 2020

أطلقت منظمة اليونسيف حملة توعوية مع لجان مكافحة فيروس كورونا في بنغازي والبيضاء واجدابيا، للحد من انتشار الفيروس في المنطقة الشرقية.

وأكدت المنظمة الدولية اتفاقها مع مركز مكافحة الأمراض على إدراج رسائل التوعية حول فيروس كورونا في بطاقات التطعيم بأربع وعشرين بلدية، وتجهيز أربعين ألف بطاقة لتغطية النقص في تطعيمات الأطفال بليبيا.

وتهدف الحملة بحسب اليونسيف إلى تعزيز ثقافة الالتزام بإجراءات السلامة الصحية عبر ثمانين لوحة إعلانية.