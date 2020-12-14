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روسيا: نعمل مع عدة دول لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده تتعاون مع عدة دول لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، في موسكو: جهودنا مع مصر والإمارات تستهدف إطلاق العملية السياسية في ليبيا.

وأشار إلى أن روسيا تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية، مشدداً على إصرارهم على تسوية الأزمة الليبية بين الليبيين أنفسهم ودول الجوار.

وأوضح “لافروف” أن الغرب أمد المتطرفين في ليبيا عام 2011 بالسلاح، داعياً إلى تكثيف الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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