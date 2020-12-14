البنداق: بعض المشاركين في الحوار الليبي بصدد الانسحاب بسبب مقترحين تقدمت بهما البعثة

ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب ومنتدى الحوار حمد البنداق، أمس الأحد أن بعض المشاركين في الحوار الليبي بصدد الانسحاب؛ بسبب مقترحين تقدمت بهما البعثة الأممية المشرفة على محاولة حل الأزمة التي تعيشها البلاد.

البنداق قال وفقًا لموقع “إرم نيوز”: إن التصويت على المقترحين اللذين أرادت البعثة الدولية التصويت عليهما أمس الأحد تأجل إلى اليوم الإثنين؛ بسبب وفاة عضو مجلس النواب عمر غيث قرميل.

واعتبر البنداق أن الحل لا يمكن أن يكون إلا باتفاق الفرقاء الليبيين، مضيفًا: “عدد من المشاركين في المنتدى بصدد الانسحاب، بسبب رفضهم مقترحي التصويت اللذين لم تسبق مناقشتهما، وهما غير ما جرى الاتفاق عليه مع البعثة، إضافة إلى أنهم يرون في ذلك محاولة من البعثة لفرض حل عليهم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية