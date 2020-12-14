غلاء الأدوية يزيد ثقل الأعباء اليومية على أهالي “طبرق”

يواجه سكان مدينة “طبرق” ارتفاعًا في أسعار الأدوية، عدا عن اختلافها بين صيدلية وأخرى، ونقص بعض الأدوية وارتفاع كبير في ثمن حليب الأطفال.

أصحاب الصيدليات؛ عزوا مشكلة ارتفاع الأسعار في “طبرق”، إلى عدة عوامل؛ منها الشركات العاملة في مجال استيراد الأدوية وتوريدها؛ معتبرين أنها المسؤول الأول عن تذبذب الأسعار.

ورأى قسم آخر أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار الدواء، موضحين أن هناك أدوية أسعارها مرتفعة أساسًا، مثل أدوية الأمراض النفسية والأمراض المزمنة.

وكان إجمالي الإنفاق على دعم جهاز الإمداد الطبي في البلاد المعني بتوريد جزء من الأدوية الأساسية والمعدات الطبية قد بلغ أكثر من 1,5 مليار دينار خلال عام 2019، فيما خصصت حكومة “الوفاق” لوزارة الصحة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 969 مليون دينار لمواجهة فيروس “كورونا”؛ منها 151 مليونًا لجهاز الإمداد الطبي.

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