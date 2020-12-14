“السايح” يطلع السفير الإسباني على استعدادات “المفوضية العليا” لانتخابات 2021

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعا اليوم الاثنين، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير والوفد المرافق له بديوان مجلس المفوضية.

وقالت المفوضية في بيان طالعته “الساعة 24” إن اللقاء استعرض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من عام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

وأضاف البيان: “تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات”.

وأشاد السفير الإسباني، وفقا للبيان، بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.