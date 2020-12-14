السايح يستعرض لسفير إسبانيا استعدادات المفوضية للعملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

استعرض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين خلال لقائه سفير اسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من عام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن اللقاء الذي جرى في مقر المفوضية يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث مايمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

من جهته أشاد السفير الإسباني بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.