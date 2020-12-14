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الثني: على وزارة المالية التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان عدم عرقلة الخدمات المقدمة للمواطن

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد لله عبد الرحمن الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعًا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور امراجع غيث.

الثني اطّلع خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على سير عمل وزارة المالية والتخطيط وأبرز الصعوبات التي تواجه عملها، خصوصًا في ظل انعدام الإيرادات الحكومية والوضع السياسي الراهن.

وأكد الثني على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يضمن عدم عرقلة كافة الخدمات المقدمة للمواطن في حدود المتاح من بنود الميزانية العامة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اليوم يظهر الوجه الحقيقي للسلفية اليهودية في بلاد العرب
    مهمة هذه الطائفة اليهودية هي التحالف مع أبناء عمومتهم في تل أبيب وذبح الشعوب العربية من أجل نصرة اليهود والنصارى … ولقد نحجت السلفية الصهيونية في تدمير المجتمعات الاسلامية .
    السلفية منبع الجماعات الارهابية ومستنقع الدواعش الأسرائيلية – الامريكية – الاوروبية التي تخدم مشروع الشيطان … السلفية هي شيطان اليمين الذي يدعي الدين لتدمير الدين بأكاذيب يهودية الذين يلبسون الحق بالباطل … ونجد هذه الطوائف السلفية اليهودية الارهابية تعظم شعائر اليهود والنصارى وتحارب الله ورسول الله وآل بيت رسول الله صل الله عليهم وأولياء الله بأكاذيب شيطانية ويقولون عن المولد النبوي والاحتفال به بدعة والعصيدة بدعة وتعظيم الاسلام بدعة بينما تعظم اليهود والتطبيع معهم والتحالف معهم لذبح أمة محمد صل الله عليه وسلم حلال .
    فالسلفية هي يهودية أكثر من اليهود أنفسهم ومهمتها نشر دين الشيطان ومحاربة دين الله من أجل نصرة اليهود والنصارى والسلفية عبارة عن كمشة فروخ حرام وأصحاب سوابق وعملاء أجهزة مخابرات أجنبية وجماعات أرهابية وخونة لبلدانهم، ولكن العيب مش فيهم في الشعوب العربية المريضة نفسياً التي أصبح يقود فيها كمشة فروخ جهلاء من خريجي السجون والسوابق الجنائية والدواعش التي تعبد فيهم وتتبع دينهم الشيطاني القادم من دهاليز الانجليز الذين غيروا لهم دينهم ومنعوا عنهم الدعاء وأصبحوا يدعون عليهم وعلى رؤوسائهم من فوق منابر مساجدهم ويقولون لهم آمين .
    – هل سمعتم سلفي كلب يدعو على اليهود في خطبة الجمعة ..؟.
    – تجد سلفي يهودي كلب يسيب آل البيت وأولياء الله وهم مثل البهائم لاتفهم ..؟.
    – تجد سلفي وسخ يتشدق بالشرك بسبب الاحتفال بالمولد النبوي وهو يحتفل بعيد النصارى واليهود ..؟.
    لقد نجح حاخامات آل سعود بالحرمين الذين غيروا فيها جميع شعائر المسلمين (نصب الشيطان – الصفاء والمروة – جعلوا حماماتهم على منزل رسول الله – طمس أثار النبوة – هدم قباب أولياء الله والصحابة – تحريم زيارة رسول الله ) وجعلوها شعائر شيطانية والمسلمين يهزون في رؤوسهم مثل الحمير الذين غيروا لهم دينهم بكذبة البدعة والخزعبلات السلفية الداعشية المناصرين لابناء عمومتهم في تل أبيب .
    أصبحت الدول العربية بشعوبها الفاسدة مثلهم تتشدق بالحرام والحلال ويصلون في المساجد وتجدهم يتقاضون الأتي :
    1- الرشوة على أنها نسبة مشروعة .
    2- سرقة ونهب الاموال الى الخارج .
    3- تهريب الوقود والافارقة .
    4- التجارة في الدولار والعملة .
    5- آكل الطعام ونكاح النساء .
    6- التخابر مع المخابرات الاسرائيلية وأخواتها.
    7- سرقة اموال الزكاة وتمويل الدواعش.
    8- ذبح المسلمين عبر الفتوي اليهودية.
    9- نشر الفساد الجنسي عبر الطلاق .
    10- دستورهم الموبقات السبعة.
    11- عملاء وخونة للمخابرات السعودية.
    السلفية عبارة عن شيطان يهودي زرع في قلب الدين الاسلامي لتدمير أمة محمد عليه السلام وتدمير مقدسات وتغير شعائره وتحريفها ومحاربة المولد النبوي مع تعظيم شعائر اليهود والنصارى سبب الامة الاسلامية هي السلفية الشيطانية التي زرعت فيها دين إبليس الذي ليس له هم سواء محاربة رسول الله وآل بيت رسول الله وأولياء الله وكل من يعظم الله ويذكر الله ويدعو الله، وجميع عمليات التطبيع التي نراها اليوم بين دولة أسرائيل والقوادة العرب وبمباركة السلفية ليست جديدة بل قديمة بس خرجت من السر الى العلن، وجميع الجماعات الدينية والارهابية هي تابعة لدولة أسرائيل.

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