الثني: على وزارة المالية التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان عدم عرقلة الخدمات المقدمة للمواطن

ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد لله عبد الرحمن الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعًا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور امراجع غيث.

الثني اطّلع خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على سير عمل وزارة المالية والتخطيط وأبرز الصعوبات التي تواجه عملها، خصوصًا في ظل انعدام الإيرادات الحكومية والوضع السياسي الراهن.

وأكد الثني على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يضمن عدم عرقلة كافة الخدمات المقدمة للمواطن في حدود المتاح من بنود الميزانية العامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية