التكبالي: لا استبعد أن توجه تركيا ضربة عسكرية محدودة لإفشال مفاوضات المسار السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه لا يستبعد أن توجه تركيا ضربة عسكرية محدودة صوب الأراضي الليبية، سواء عبر تحريك حلفائها من السياسيين بحكومة الوفاق أو قادة الميليشيات المسلحة بالغرب.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “اليوم” السعودية أكد أنه باستثناء عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الذي يأمل في الفوز برئاسة الحكومة المقبلة، فإنه لا توجد مصلحة لبقية قيادات الوفاق الأخرى في الاستقرار.

وأشار إلى أن تركيا تريد إفشال مفاوضات المسار السياسي وتصعيد المواجهات العسكرية ،لافتًا إلى أن السفينة التي أوقفتها قوات الجيش قبالة سواحل شرق ليبيا ثم أفرجت عنها هو أحدث محطات هذه الاستفزازات، وأن الجميع يستشعر تحركات تركيا بالمنطقة الجنوبية.

عضو البرلمان أشار إلى أن مخططات الفوضى الحالية في ليبيا يخدم مصالح قادة الميليشيات ومسؤولي حكومة الوفاق؛ لذا يتمسكون باستمرار الوضع الحالي ويسعون لإفشال أي مسار سياسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية