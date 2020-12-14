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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تبحث التطعيم ضد الفيروس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد يوم أمس اجتماع بمقر اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع اللجنة العليا متعددة القطاعات، لمتابعة التطعيم ضد فيروس كورونا.

حيث نوقشت خلال الاجتماع عدة أمور تتعلق باللجان الفرعية لتنفيذ خطة التطعيمات بالشكل الصحيح، والتي تتمثل في لجنة السلسلة الباردة ولجنة التدريب ولجنة مكافحة العدوى والمخلفات الصحية، إلى جانب لجنة سلامة التطعيمات ورصد المضاعفات الجانبية، وتم من خلال الاجتماع استعراض الخطوط العريضة المبدئية للخطة التنفيذية، للقيام بحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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