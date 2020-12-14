“النمروش”: باكستان ترغب في تدريب قواتنا على مكافحة “الجريمة المنظمة والإرهاب”

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، عقد اجتماعا اليوم الإثنين، مع الملحق العسكري الباكستاني عاطف طلحة.

ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن بيان لوزارة دفاع الوفاق قالت خلاله: “تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع بحكومتي البلدين، ولما يتميز به الجيش الباكستاني من خبرة وتجربة كبيرة في مختلف المجالات العسكرية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، على حد ادعائها.

وزعم البيان: “أكد الملحق العسكري بأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، كما ترغب في المساهمة في تدريب عناصر الجيش الليبي في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة”.