العباني: التيار الإسلامي ضمن السيطرة على لجنة الـ75 بمساعدة الأمم المتحدة

ليبيا – حذر عضو مجلس النواب محمد العباني من أن أطماع بعض القوى الوطنية وانشغالها بمصالحها الشخضية يصب في مصلحة أجندة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ويمنحها فرصة من أجل السيطرة على مجلس النواب واستخدامه في أغراضها الخبيثة في تدمير الجيش الوطني، واستكمال التغلغل في مفاصل الدولة والهيمنة على الشأن العام.

العباني وفي تصريح لصحيفة “اليوم” السعودية اليوم الإثنين قال: “تيار الإسلام السياسي تجمعه أجندة الإخوان في الوقت الذي تفرق فيه المصالح الشخصية القوى الوطنية، وما يدور من صراع حول السيطرة على مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين خير شاهد على مايقوم بعه التيار الإسلامي الذي ضمن السيطرة على لجنة الـ75 بمساعدة الأمم المتحدة”.

وأكد أن تيار الإخوان يسعى الى السيطرة على مجلس النواب، من خلال استدراج أعضاء المجلس إلى اجتماعات في مدينة طنجة المغربية وبث سموم الإخوان تحت ما سمّاه التئام المجلس وتوحيده، وهي دعوة جميلة المظهر فاسدة الجوهر غايتها أخونة مجلس النواب.

عضو البرلمان أشار إلى أن ما يدور في اجتماعات غدامس التشاورية امتداد لاجتماعات طنجة برعاية الإخوان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية