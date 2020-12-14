مجلس النواب يستأنف جلسته الرسمية ويدعو الأعضاء للحضور بمقره الدستوري في بنغازي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الازمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة الى ما يستجد من أعمال.

واوضح بليحق بانه تم الاتفاق خلال الجلسة و بإجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب و مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بانه فيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الازمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش وعضوية كلا من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري و طارق الجروشي و عبدالمنعم جمعة و محمد الفيرس.

وتابع بليحق بانه تم الاتفاق خلال الجلسة أيضا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف و الايعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية ، كما تم الاتفاق على تجديد الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري ببنغازي بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الاعمال.