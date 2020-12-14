بليحق: النواب اتفقوا بالإجماع على هذه النقاط خلال جلستهم ببنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة اليوم الاثنين بمدينة بنغازي وبأجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب و مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .

وأكد بليحق أنه فيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الازمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش وعضوية كلا من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة و محمد الفيرس بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وجرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والايعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية ، كما تم الاتفاق على تجديد الدعوة للسادة النواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري بنغازي بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الاعمال .