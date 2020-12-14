ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

14 December, 2020

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق علي التكبالي، إن أنقرة تسعى إلى تعويض خسائرها المالية، وتعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية.

وأضاف التكبالي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أنقرة ستحاول إفشال التسوية بكل الوسائل، موضحًا أن الأتراك لم يأتوا إلى ليبيا لكي يرحلوا عنها، وإنما لكي يظلوا أطول فترة ممكنة.

وشدد في تصريحاته على أن أنقرة دخلت البلاد بمعدات وآليات وأسلحة ثقيلة والتي تعززها باستمرار، وهو ما ينفي أي رغبة جادة لتنفيذ تركيا لاتفاق لجنة “5+5”.

وفي ختام حديثه، أكد عضو مجلس النواب على أن أنقرة تستهدف من دخول ليبيا، السيطرة على الشمال الإفريقي من جهة، والبحر المتوسط وثرواته من جهة أخرى.

وكانت وكالة الأناضول التركية، أفادت بأن الرئاسة التركية قدمت اقتراحًا، أمس السبت، للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرًا، من أجل دعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

وجاء في الاقتراح، بحسب تقرير للوكالة التركية، أن المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها، مُبينًا أنه في حالة استئناف الهجمات من جانب قوات الكرامة، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر المتوسط وشمال إفريقيا بشكل سلبي.

وأضاف الاقتراح أن السلام الدائم ووقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، لها أهمية كبيرة لتركيا، مُتابعًا: “تركيا ستواصل، ضمن مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع ليبيا، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا”.