الجيباني: أزمة العملة المحلية أصلها سياسي ويلفّها الفساد من جميع الجوانب

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار صقر الجيباني إن أزمة العملة المحلية أصلها سياسي ويلفّها الفساد من جميع الجوانب.

الجيباني وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” أمس الأحد رحب بتعديل سعر الصرف (تخفيض قيمة الدينار الليبي) إذا كان الهدف منه اقتصاديًا بحتًا، للقضاء على السوق السوداء وتخفيض وكبح جماح التضخم، وصولًا في النهاية إلى تحقيق هدف رفع المعاناة المعيشية لذوي الدخول الثابتة.

وأضاف:” أما إذا كان وراء تخفيض قيمة العملة ضغوط سياسية وأجندة أخرى فستؤدي إلى تأجيج المضاربة في العملة المحلية؛ للنيل من الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى تدني أسعار النفط العالمية، كما ستؤدي إلى غلاء أسعار السلع الضرورية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية