هذه نتائج لقاء عماري زايد بوفد من مالطا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد اليوم الاثنين وفداً مالطياً، ضم وزير الشؤون الخارجية والأوروبية “ايفرست بارتولو”، وزير التعليم “جوستن كاروانا”، وكيل وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية “كريستوفر كوتاير”، وكيل وزارة التعليم، “فراتسيس فابري” المدير التنفيذي لجامعة مالطا للفنون والتقنية البروفيسور”جيمس كاليا” بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ورئيس جامعة طرابلس ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن زايد أعرب خلال اللقاء عن رغبة ليبيا في توطيد علاقات التعاون مع الجانب المالطي في مجال التعليم وأن معهد تاجورني بمالطا هو استثمار ليبي مهم مضيفاً أنه سيتم تشكيل فريق فني من الوزارة لتفقد أوضاعه الفنية واللوجستية للاستفادة منه في تعليم اللغة الإنجليزية واللغة العربية والبرامج التعليمية المشتركة .

وأكد زايد على وجود الأساس القانوني للعمل المشترك في مجال التربية والتعليم وهو الاتفاقية الليبية المالطية المشتركة الموقعة في عام 2010م وكذلك رغبة الطرفين في التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتربية والتعليم وكذلك الاتفاقية بين جامعة طرابلس والجامعة المالطية.

من جانبه استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ما يواجهه معهد تاجورني من إشكاليات إدارية وقانونية، والمساعي المبذولة لحلحلتها، منوها لأهمية تسهيل تراخيص المزاولة للمعهد، وإلغاء الضريبة المضافة التي يدفعها المعهد وضريبة الدخل التي يدفعها العاملون به.

وأفادت وزير التعليم المالطية أن بلادها تمتلك الخبرات الكافية لتدريس اللغة الإنجليزية لليبيين في معهد تاجورني، الذي يمتلك الإمكانيات اللازمة للتدريس.

فيما أكد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي أن بلاده تتوق للتعاون مع ليبيا وفتح آفاق جديدة في مجال التعليم الذي يعتبر أجود أنواع السلاح، مما يزيد في زيادة أواصر التعاون بين البلدين.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم خلال الفترة القادمة والبدء الفعلي في تقديم تسهيلات التأشيرة للطلبة الليبيين بعد استئناف عمل السفارة المالطية خلال الفترة القادمة وعودة خطوط الطيران بين ليبيا مالطا وفق ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق.