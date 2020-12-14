العبيدي: السيناريو البديل عن الوصول إلى الحل السياسي سيكون كارثيًا على الليبيين

ليبيا – اعتبر المحلل المتخصص في الشأن الليبي محمد صالح العبيدي أن السيناريو البديل عن الوصول إلى الحل السياسي سيكون كارثيًا على الليبيين، محذرًا من حالة التململ التي بات يشعر بها الليبيون في ضوء وصول الحوار السياسي إلى طريق مسدود.

العبيدي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول ليبيا، الذي حذر من سيناريوهات مظلمة في حال تعثر الجهود الرامية لحل النزاع بين الفرقاء الليبيين.

ونوّه إلى أن الليبيين أمضوا شهورًا من التفاوض والحوارات والعام الجاري على وشك الانتهاء دون إحراز تقدم كبير في المفاوضات السياسية والاقتصادية، التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإعادة توحيد البلاد، ما ينذر بتطور الأمور نحو الأسوأ.

وأكد العبيدي على أن الأرضية التي يقف عليها الليبيون اليوم ما تزال هشة، وحتى اتفاق استئناف إنتاج النفط والصادرات الذي ساعد في تهدئة التوترات العسكرية بات اليوم مهددًا بالانهيار؛ ما قد يترتب عليه مشاكل مالية جديدة أكثر خطورة بعد الجمود السياسي الذي مرت به البلاد، والفشل في التوصل إلى اتفاق حول التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، ما قد يؤدي إلى استمرار فشل المحادثات السياسية ويوصل البلاد إلى لعبة إلقاء اللوم بين الفصائل المتناحرة، وربما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية