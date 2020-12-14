أبو شلبي :عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس يرون ضرورة التريث حتى وضوح الرؤية فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي إن جلسة المجلس اليوم الإثنين محاولة من المستشار عقيلة صالح لرأب الصدع بالمجلس.

أبو شلبي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أشار إلى أن هناك تواصلًا مع رئاسة المجلس للتشاور مع بعض الكثل النيابية، لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء لعقد جلسة مكتملة النصاب.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس يرون ضرورة التريث حتى وضوح الرؤية في المسار السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية؛ وخاصة أن المستشار عقيلة صالح هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في عقد جلسة مكتملة النصاب في بنغازي في ظل صعوبة إقناع عدد كبير من أعضاء المجلس بالحضور، لأسباب عديدة منها صعوبة الوصول، وأيضًا في ظل رغبة الغالبية منهم الاجتماع في مدينة غدامس.

وأكد أن هناك اتجاهًا داخل المجلس يسعى لعقد جلسة مكتملة النصاب في مدينة يجد فيها أغلب النواب القدرة على اجتماعهم وتأمين الجلسة المرتقبة بالتشاور مع رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مشروطًا على مدينة بعينها.

وشدد على وجود رغبة جادة من رئاسة المجلس لعقد جلسة مكتملة النصاب، مؤكداً على ضرورة عدم إغفال المسار السياسي الذي تقودة البعثة الأممية، لأن ذلك مرتبط مع ما يمكن إنتاجه لتوحيد كافة مؤسسات الدولة في ليبيا.

أبوشلبي طالب رئاسة المجلس بوضع جدول أعمال أعمال واضح يتماشى مع المرحلة الحالية، لجذب أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس إلى الاجتماع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية