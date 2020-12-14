مبادرات لتحسين سرعة الإنترنت في ليبيا

انطلقت فعاليات منتدى استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا 2021، الأحد ويستمر على مدى يومين متتاليين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.

ويهدف المنتدى إلى تنمية وتطوير ورفع كفاءة قطاع الاتصالات والتقنية في البلاد بالإضافة إلى مواكبة ما وصلت إليه الشركات العالمية في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة تخلق بيئة تقنية جاذبة للاستثمارات الخارجية.

وحضر المنتدى رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة، والمدير العامّ لكل من شركة المدار الجديد، وشركة ليبيانا، وشركة الاتصالات الدولية، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وشركة الجيل الجديد، وشركة هاتف ليبيا. واستعرضت الشركات المشاركة آخر ما استجد في تقنية المعلومات، وأبرزها تقنيات الجيل الخامس 5G التي فتحت أبواب الحصول على إنترنت فائق السرعة.

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن مجموعة مبادرات لتطوير البنية التحتية وخدمات الاتصالات وتحسين سرعة الإنترنت إلى جانب التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية والتدريب والتطوير المهني في مجال الاتصالات والتقنية خلال السنوات الثلاث القادمة.

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