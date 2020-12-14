خبراء: حلفاء حفتر بدأوا إعادة النظر في دعمه

تستمر الأزمة الليبية التي تم بذل الكثير من الوقت والجهود لحلها، حيث وصلت سلسلة المنتديات السياسية المنعقدة إلى طريق مسدود، والتي حاول فيها السياسيون إيجاد حل للنزاع من خلال تسوية سلمية في البلاد. وذلك بسبب تدخل الدول الأجنبية فيها، فضلاً عن عدم القدرة على الوصول إلى حل مشترك يخدم جميع الأطراف.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يوجد حل، بل إن البحث عن الحل سيستغرق وقتًا أطول بكثير. ومن المتوقع أن يتوقف الحل على الجهود التي سيبذلها السياسيون الليبيون وعلى تغيير تصرفات تلك الدول التي تورطت في الأزمة الليبية.

في الوقت الحالي، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد فترة بقاء الأتراك في ليبيا، فالتدخل التركي بدأ في يناير، عندما وصل المستشارون الأتراك الى ليبيا، بعد أن طلبت حكومة الوفاق غير المعتمدة المساعدة العسكرية كجزء من اتفاق الدفاع المُبرم العام الماضي مع أنقرة.

لا يريد الرئيس أردوغان التراجع عن أهدافه، لذلك قرر البقاء في ليبيا ومواصلة دعم حكومة الوفاق. وقد أفادت مصادر في وقت سابق أن عددًا من المركبات والمعدات القتالية الجديدة الخاصة بهم قد تم إرسالها من تركيا إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، كما أفادت وسائل الإعلام بوصول عدة مقاتلات حربية، قدمتها تركيا أيضًا الى الجانب الليبي. ولقد أثّرت هذه الخطوة على ميزان القوى في البلاد، مما قد يؤدي إلى تراجع موقع القوة لدى الجيش المستقبل.

ويقول خبراء إن على حفتر توخي الحذر في أفعاله وأقواله من أجل الاستمرار في السيطرة على الجزء الشرقي من البلاد.

ويوضح الخبراء أن موقف حفتر مرتبط إلى حد كبير بحلفائه الذين دعموه لفترة طويلة، معتبرين أنه يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع حفتر من قبل الأطراف الداعمة له، مما يؤثر سلباً على نتائج جميع المفاوضات السياسية.

فقد أكد حيدر أحمد، الخبير في الشأن الليبي أن موقف حفتر يعتمد إلى حد كبير على حلفائه، وعلى رأسهم روسيا، التي لطالما كانت أحد الحلفاء الرئيسيين لحفتر، وقدمت له أشكالاً مختلفة من الدعم.

لقد أعرب خبراء آخرون أيضًا عن رأي مفاده أن مصير حفتر يعتمد فقط على دعم حلفائه، والذين بدأوا الآن في إعادة النظر في استمرار تقديم الدعم له.

مما يؤثر على نتائج جميع المفاوضات السياسية، كما يؤكد تيم إيتون، الخبير البريطاني في المعهد الملكي تشاتام هاوس للشؤون الدولية.

يعتقد تيم إيتون أن مستقبل حفتر يعتمد على تصرفات روسيا، وهي لاعب أساسي في ليبيا، فإذا رفض المشير مساعدتهم أو حاول تجاهلهم فسيخسر كل شيء.

ويؤكد إيتون أن جميع الانتصارات التي حققها حفتر في السنوات الأخيرة كانت نتيجة دعم الحلفاء. وللاستمرار في مقاومة قوات حكومة الوفاق بشكل فعال ولكي لا يتم فقدان السيطرة على جزء مهم من البلاد، يحتاج المشير حفتر إلى مساعدة الحلفاء وعليه أن يعي ذلك.

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