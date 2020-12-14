ليبيا تسجل 578 إصابة و 558 حالة تعاف من كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل خمسمئة وثمان وسبعين إصابة بفيروس كورونا المستجد بين جديدة ومخالطة، إضافة إلى تماثل خمسمئة وثمانية وخمسين شخصا للشفاء، ووفاة خمسة عشر آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى ذلك أوضحت لجنة الإعلام والتواصل في المركز أن طرابلس جاءت الأولى بعدد الإصابات، مسجلة ثلاثمئة وإصابتين.

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