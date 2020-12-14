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ليبيا تسجل 578 إصابة و 558 حالة تعاف من كورونا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل خمسمئة وثمان وسبعين إصابة بفيروس كورونا المستجد بين جديدة ومخالطة، إضافة إلى تماثل خمسمئة وثمانية وخمسين شخصا للشفاء، ووفاة خمسة عشر آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى ذلك أوضحت لجنة الإعلام والتواصل في المركز أن طرابلس جاءت الأولى بعدد الإصابات، مسجلة ثلاثمئة وإصابتين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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