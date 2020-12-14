مكافحة كورونا سبها: تواصلنا مع مركز مكافحة الأمراض لتوفير إحتياجاتنا استعدادًا لمجابهة الموجة الثانية لكورونا

ليبيا – قال الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سبها صلاح إبراهيم إن منطقة سبها أصبحت تستقبل كافة الحالات في المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن مركز العزل الأساسي في منطقة سبها مغلق منذ أشهر لصعوبة التشغيل.

الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سبها أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاعتماد الكلي حاليًا في المنطقة هو على مركز العزل المؤقت، الذي يتم إنشاؤه داخل العيادة التنفسية في سبها بسعة سريرية بلغت 15 سريرًا.

ولفت إلى أن المركز المؤقت يستقبل كافة الحالات من خارج مدينة سبها وداخلها، مبينًا أنه الكوادر الطبية متوفرة، لكن هناك نقص ملحوظ في الأمور التشغيلية والفنية في ظل بدء ظهور ملامح الموجة الثانية لفيروس كورونا في المنطقة بشكل عام.

كما أكد تواصلهم خلال المدة الماضية مع اللجنة العليا في طرابلس التي تعهدت بتوفير كافة الاحتياجات استعدادًا لمجابهة الموجة الثانية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية