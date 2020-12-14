ليبيا الان

ازدحام بمحطات الوقود في بني وليد بعد إغلاق 6 محطات من قبل النائب العام

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شهدت محطات الوقود في مدينة بني وليد، اليوم الاثنين، ازدحاما ملحوظا بسبب إغلاق ست محطات في المدينة بناء على أوامر من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس.

وتعمل لجنة أزمة الوقود والغاز بمدينة بني وليد على حل الأزمة من خلال إمداد باقي المحطات المفتوحة بشحنات إضافية لتخفيف العبء والإزدحام على المحطات.

وأدى انقطاع الوقود عن مدينة بني وليد إلى عودة بيع الوقود في السوق السوداء حيث بلغ سعر غالون 20 لتر 30 دينار، مما زاد من معاناة المواطنين وتأخر عدد من الخدمات داخل المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك