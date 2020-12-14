ازدحام بمحطات الوقود في بني وليد بعد إغلاق 6 محطات من قبل النائب العام

شهدت محطات الوقود في مدينة بني وليد، اليوم الاثنين، ازدحاما ملحوظا بسبب إغلاق ست محطات في المدينة بناء على أوامر من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس.

وتعمل لجنة أزمة الوقود والغاز بمدينة بني وليد على حل الأزمة من خلال إمداد باقي المحطات المفتوحة بشحنات إضافية لتخفيف العبء والإزدحام على المحطات.

وأدى انقطاع الوقود عن مدينة بني وليد إلى عودة بيع الوقود في السوق السوداء حيث بلغ سعر غالون 20 لتر 30 دينار، مما زاد من معاناة المواطنين وتأخر عدد من الخدمات داخل المدينة.

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