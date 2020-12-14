رئيس هيئة سكة الحديد المصرية: سيتم إنشاء خط سكة جديد تشمل “مطروح- السلوم” وصولاً إلى مدينة بنغازي

ليبيا – كشف رئيس هيئة السكة الحديد المصرية أشرف رسلان أن الهيئة تخطط لإنشاء خط سكة حديد جديد، يربط مرسى مطروح و ميناء جرجوب؛ على أن تعرضه على المستثمرين لخدمة سكان هذه المناطق وخاصة في واحة سيوة.

رسلان وفي تصريح لموقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية قال إن الخطة تشمل مد خط “مطروح- السلوم” إلى مدينة بنغازي في ليبيا أيضًا، لافتًا إلى أنه ستتم إجراءات الطرح خلال العام القادم 2021.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس هذه المشروعات مع مكاتب استشارية استعدادًا لطرحها على المستثمرين خلال العام المقبل.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع مشروعات تطوير إشارات السكة الحديد وكذلك المزلقانات، مع تحديث أسطول الجر بالديزل من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة لركاب القطارات بشكل يومي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية