اليونيسف تقوم بحملات توعوية لمكافحة الجائحة في عدة مدن

أكدت بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في ليبيا، قيامها بالعديد من النشاطات المهمة لمواجهة انتشار وتفشي جائحة كورونا في مدن شرق البلاد.

وأشار بيان صادر عن مجموعة عمل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في اليونيسف، إلى أن نشاطات نوفمبر الماضي تضمنت التنسيق مع اللجان المعنية بمواجهة كورونا في مدن بنغازي والبيضاء وأجدابيا، لإطلاق حملة التوعية الوطنية، مضيفا أن الحملة ورغم تركيزها على شرق البلاد، إلا أن تأثيرها المتمثل بوضع 80 لوحة إرشادية تروج للإجراءات الاحترازية وصل إلى العديد من المدن.

وكشف البيان عن توصل اليونيسف إلى اتفاق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لدمج رسائل التوعية حول كورونا ببطاقات التطعيم.

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