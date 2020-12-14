امغيب: على البعثة الأممية اتخاذ موقف واضح من التدخل العسكري والعنجهية التركية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن التصعيد التركي لا يتوقف حتى بعد الاتفاقات التي تمت برعاية الأمم المتحدة والتزام الجيش والبرلمان بها، أما الطرف الآخر المسيطَر عليه من الجانب التركي فلم يتوقف عن التصعيد وإرسال المرتزقة، بدليل استمرار هبوط الطائرات التركية في مطارات ليبيا.

امغيب قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن المرحلة الحالية خطيرة ومفصلية ويجب على الليبين التكاتف لردع تركيا والتدخل الأجنبي.

وأضاف: “سمعنا أن الرئيس التركي طلب من مجلس النواب التركي التمديد لقواته في ليبيا، وهذا للسيطرة على موارد النفط وغيرها، وعلى الشعب والبرلمان الليبي أن يتوحدوا بعيدًا عن كل المطالب الشخصية، ليكونوا في صف الوطن لردع الأجنبي والتركي”.

كما اعتبر أن التدخل التركي يؤثر على الحوارات السياسية القائمة، بالتالي على البعثة الأممية اتخاذ موقف واضح من التدخل والعنجهية والتصعيد التركي.

وفي الختام قال: “مجلس النواب لن يتوقف ومتمثل برئاسته عقيلة صالح، كانت له رحلات مكوكية للعديد من الدول بيّن خلالها موقف الدول من التدخل التركي، وقد بذل المستشار صالح ما بوسعه عربيًا ودوليًا لتوضيح التدخل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية