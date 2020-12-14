النواب المجتمعين في بنغازي برئاسة عقيلة صالح يتفقون على إحالة تعديل لائحة المجلس للجنة التشريعية

اتفق أعضاء من مجلس النواب خلال جلسة عقدوها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح على إحالة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها عدد من النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح بمقر المجلس الدستوري في مدينة بنغازي بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.

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وقال بليحق في تصريح صحفي إن جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول مناقشة «تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الازمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة الى ما يستجد من أعمال».

وأكد بليحق اتفاق النواب الحاضرين خلال الجلسة «بإجماع على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس».

وفيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في الجنوب، قال بليحق إن النواب الحاضرين «اتفقوا على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش وعضوية كلا من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس».

كما أكد بليحق اتفاق النواب الحاضرين خلال الجلسة أيضا على «تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والايعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية، و«تجديد الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري بنغازي بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال».

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