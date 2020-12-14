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متجاهلا الاتفاق العسكري…النمروش يعلن رغبة باكستان في عقد تدريبات مشتركة مع قوات الوفاق

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، عقد اجتماعا مع الملحق العسكري الباكستاني عاطف طلحة.

وأوضحت الوسائل أن اللقاء تناول بحث آليات تعزيز التعاون بين الحكومة الباكستانية وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

 وأكد طلحة أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، كما ترغب في المساهمة في تدريب عناصر الجيش في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة”.

وينص الاتفاق العسكري على عدم تنظيم أي تدريبات مع قوات أجنبية في ليبيا إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يامتخلف عقليا وما ترتيب باكستان العسكرى بالنسبة لمصر بالطبع بعيد بينما الهند العدو اللدود لباكستان متقدمة عنها

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  • .وأورد موقع “غلوبال فير بور” الأمريكي 19 معلومة تشمل مقارنة بين أبرز نقاط القوة، التي يملكها الجيشان الهندي والباكستاني:

    1- الترتيب العالمي.. الجيش الهندي رقم 4… الجيش الباكستاني رقم 15

    2- القنابل النووية… الهند 140 قنبلة وباكستان 160 قنبلة.

    3- عدد الطائرات… الهند 2082 بينها 694 طائرة هجومية و520 مقاتلة.

    باكستان 1342 بينها 438 طائرة هجومية و348 مقاتلة.

    4- المروحيات الهجومية… الهند 17 باكستان 55

    5- المطارات… الهند 346 وباكستان 151

    6- قوة الدبابات… الهند 4184 وباكستان 2200.

    7- المدرعات… الهند 2815 وباكستان 3665.

    8- المدافع ذاتية الحركة… الهند 200 وباكستان 429 مدفع.

    9- مدافع الميدان… الهند 200 مدفع وباكستان 429.

    10- راجمات الصواريخ… الهند 266 باكستان 150.

    11- الأسطول الحربي… الهند 295 سفينة حربية بينها حاملة طائرات، باكستان 197 سفينة.

    12- الغواصات… الهند 16 وباكستان 5.

    13- الفرقاطات… الهند 13 وباكستان 9.

    14- الكورفيت والمدمرات… الهند 22 و11، وباكستان 0.

    15- كاسحات الألغام… الهند 1 وباكستان 3.

    16- ميزانية الدفاع… الهند 55.2 مليار دولار وباكستان 7 مليار دولار.

    17- مساحة الهند 3.2 مليون كم مربع وباكستان: 796 ألف كيلومترا مربعا.

    18- عدد السكان… الهند 1.2 مليار وباكستان 207 مليون نسمة.

    19- عدد الجيش الهندي بقوات الاحتياط 3.4 مليون جندي وعدد الجيش الباكستاني 1.2 مليون جندي.

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