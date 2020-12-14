متجاهلا الاتفاق العسكري…النمروش يعلن رغبة باكستان في عقد تدريبات مشتركة مع قوات الوفاق

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، عقد اجتماعا مع الملحق العسكري الباكستاني عاطف طلحة.

وأوضحت الوسائل أن اللقاء تناول بحث آليات تعزيز التعاون بين الحكومة الباكستانية وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد طلحة أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، كما ترغب في المساهمة في تدريب عناصر الجيش في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة”.

وينص الاتفاق العسكري على عدم تنظيم أي تدريبات مع قوات أجنبية في ليبيا إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة.

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