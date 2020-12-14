جلسة حوارية حول دور الإعلام في الانتخابات في جادو

عقدت أمس الأحد جلسة حوارية في مكتب الإدارة الانتخابية الجبل اثنان، حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، والتي أقيمت في مدينة جادو، واستهدفت ممثلي وسائل الإعلام الرسمية والخاصة؛ المرئية والمقروءة والمسموعة في عدة مناطق، بالإضافة إلى المدونين والأكاديميين في مجال الإعلام.
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قناة ليبيا
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