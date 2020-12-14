الصفقة التركية التونسية.. أردوغان يُغرق المنطقة بالأسلحة

ناقش برنامج “LIVE” الحواري، في قناة “NEWS 218″، الاثنين، ما نشرته وكالة الأنباء التركية حول الصفقة التي أبرمت بين تركيا ووزارة الدفاع التونسية وتحديدا مع شركة الصناعات الجوية والفضائية “توساش” لشراء طائرات مسيرة تركية بقيمة 80 مليون دولار.

واستضاف البرنامج رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية، بدرة قعلول، التي قدمت وجهة نظرها ممزوجة بمعلومات حول التحركات التركية في شمال وغرب أفريقيا وحول استراتيجياتها من وراء تثبيت حضورها العسكري في ليبيا.

وقالت بدرة قعلول إن ما يقوم به أردوغان والنظام التركي في ليبيا يصنف تحت بند الإجراءات الاستفزازية خصوصاً بعد أن تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الجيش الوطني وبين حكومة الوفاق برعاية وتنظيم من البعثة الأممية.

وأضافت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية، الذي ينشط من العاصمة التونسية، أن تركيا أصبحت في الفترة الأخيرة تغرق كامل المنطقة بالسلاح وقد تجسد ذلك في الجسر الجوي الذي تمده مع ليبيا.

وكشفت بدرة قعلول أن تركيا ستدرب المرتزقة في ليبيا من أجل تسييرهم إلى الغرب الأفريقي وكذلك من أجل دمجهم مع المجموعات التي تقوم بتدريبها حكومة الوفاق وهذا يمثل خطراً على ليبيا والمنطقة.

واستبعدت بدرة قعلول أن تعود الأمور في ليبيا إلى مربع الصفر لكنها لم تستبعد أن تحدث بعض المناوشات المسلحة بين الجيش الوطني وبين التشكيلات المسلحة على اعتبار الاستفزازات المتواصلة التي تقوم بها تركيا في ليبيا.

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