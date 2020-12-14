أنباء عن سعي الصديق الكبير للحد من خلافاته مع مسؤولي الوفاق

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، يسعى إلى الحدّ من خلافاته مع المؤسسات والمسؤولين في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وبينت المصادر أن الكبير يبحث عن آلية لعقد اجتماع مع وزير المالية المفوض بالحكومة والمكلف بوزارة الاقتصاد، فرج بومطاري، وكذلك مع النائب في المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، حاضرًا فيه، فيما لم يتم التواصل مع “بومطاري”، حتى اللحظة.

وأشارت المصادر إلى نية محافظ المصرف المركزي عقد الاجتماع الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده، الأربعاء المقبل.

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