ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 December, 2020

استلم جهاز الإسعاف الطائر، طائرة جديدة من طراز سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود، في إطار مجال دعم التعاون الليبي الأمريكي.

وأفاد المكتب الإعلامي للإسعاف، أن الطائرة اشتُريت عن طريق شركة إكستروم وهي الأم لنوع طائرات سيسنا والبتش كرافت والبل العمودية ،مشيرا أن ثلاث طائرات عمودية ستشترى بداية العام المقبل 2021 إضافة إلى بناء مركز صيانة لهذه الطائرات بمطار معيتيقه الدولي.

وقال المكتب إن المركز سيكون الأول من نوعه في إفريقيا وسيكون جاهزا مع نهاية شهر أبريل من ذات العام.