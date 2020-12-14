النمروش يبحث تعزيز التعاون العسكري مع باكستان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الاثنين مع الملحق العسكري الباكستاني آليات تعزيز التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول الاستفادة من خبرة الجيش الباكستاني وتجاربه في مختلف المجالات العسكرية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في المجال العسكري وتدريب عناصر قوات الوفاق في مكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة.