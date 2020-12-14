“الإسعاف الطائر”: تسلمنا طائرة أمريكية وننتظر 3 آخرين مطلع العام

استلم جهاز الإسعاف الطائر، طائرة جديدة من طراز سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود، في إطار مجال دعم التعاون مع الجانب الأمريكي.

وأفاد المكتب الإعلامي للإسعاف، أن الطائرة اشتُريت عن طريق شركة إكستروم وهي الأم لنوع طائرات سيسنا والبتش كرافت والبل العمودية.

وأوضح إعلام الإسعاف الطائر أن ثلاث طائرات عمودية ستشترى بداية العام المقبل 2021 إضافة إلى بناء مركز صيانة لهذه الطائرات بمطار معيتيقه الدولي، وفق قوله.

وقال المكتب إن المركز سيكون الأول من نوعه في إفريقيا وسيكون جاهزا مع نهاية شهر أبريل من ذات العام، على حد قوله.

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها في أسطول جهاز الاسعاف الطائر الليبي وستساهم في تقديم خدمة الإسعاف الجوي المجاني للجميع، بحسب البيان.